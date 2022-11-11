"النادي الكويتي" ينظم استعراضا للسيارات الكلاسيكية عند أبراج الكويت

“النادي الكويتي” ينظم استعراضا للسيارات الكلاسيكية

11 نوفمبر، 2022
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تزامنا مع تغير الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد نظم النادي الكويتي للسيارات الكلاسيكية اليوم الجمعة تجمعا لهواة السيارات الكلاسيكية وملاكها لاستعراض سياراتهم الكلاسيكية التي غالبا ما نراها في فصل الشتاء.

ويفضل ملاك هذا النوع من السيارات التنزه في هذا الفصل بسياراتهم بسبب برودة الطقس التي تحافظ على جودة السيارة والجلد والجسم الخارجي والداخلي.

وتتميز هذه السيارات بسقف مفتوح وشبابيك واسعة تناسب طقس الشتاء أكثر من فصل الصيف شديد الحرارة والذي يؤثر سلبا عليها.

احدى السيارات المعروضة
احدى السيارات المعروضة
الاهتمام بالسيارة والحفاظ على الجلد
مشاركة طفولية
تجمع هواة السيارات الكلاسيكية لاستعراض سياراتهم
المصدر
كونا
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11 نوفمبر، 2022
0 23 أقل من دقيقة

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