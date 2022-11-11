رئيس بنين يشيد بسياسة دولة الكويت الحكيمة وإدارتها لعلاقاتها الدولية

أشاد رئيس بنين باتريس تالون بسياسة دولة الكويت “الحكيمة” وإدارتها لعلاقاتها مع الدول المختلفة مثمنا الدور “المحوري” الذي تقوم به في مختلف المجالات لا سيما الإنسانية والخيرية والتنموية.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بنين في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال مراسم تقديم السفير الدكتور مشعل المنصور أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى بنين إلى الرئيس تالون.

ونقل رئيس بنين بحسب البيان تحياته إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بلاده مع دولة الكويت.

وقال إن دولة الكويت شريك مهم لبنين لدعمها ومساندتها عملية التنمية والتطوير الداخلي في بلاده خلال السنوات الماضية مثنيا على الجهود التي بذلتها الكويت في دعم بنين في مجالات التعليم والزراعة والبنى التحتية وغيرها.

من جانبه نقل السفير المنصور إلى الرئيس تالون تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما له ولشعب بنين الصديق التقدم والازدهار والرقي.

وشدد على حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع بنين وفتح مجالات التعاون المختلفة بما يعزز التفاهمات المتبادلة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة كافة ويحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.