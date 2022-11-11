وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدفت به مليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري باليمن

11 نوفمبر، 2022
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أعربت ‏وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به مليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوه بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة إن هذا الهجوم الذي يأتي استمرارا للانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديدا لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقا للمواثيق الدولية الأمر الذي يؤكد أهمية مسارعة المجتمع الدولي في التحرك لوقف هذه الإعتداءات ووضع حد لها.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود الامم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته بالأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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11 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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