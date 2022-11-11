الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة و240 زجاجة خمور مستوردة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين غير كويتيين وبحوزتهما حوالي نصف كيلو من مادة الكيميكال و(100) غرام من مادة الشبو و(240) زجاجة من الخمور المستوردة و(4) قطع صغيرة من مادة الحشيش و(20) قرص من المؤثرات العقلية وميزان الكتروني حساس وكمية من الاكياس الفارغة ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر وزارة الداخلية