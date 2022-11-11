قوة كويتية من الإطفاء والإنقاذ البحري تتوجه الى الدوحة للمشاركة في تأمين مونديال قطر

قوة كويتية من الإطفاء والإنقاذ البحري تتوجه الى الدوحة للمشاركة في تأمين مونديال قطر

توجهت قوة كويتية من ادارة الإطفاء والانقاذ البحري إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) التي ستنطلق خلال الشهر الجاري.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الجمعة ان رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد كان في وداع القوة ونقل لها تحيات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأوضحت أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حثهم على ان يكونوا عند حسن الظن والثقة في المهمة المسندة اليهم وان يمثلوا دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا خير تمثيل من خلال التعاون مع الدفاع المدني القطري في تطبيق الخطط الخاصة بتأمين بطولة كأس العالم من اي مخاطر لا سمح الله متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يعودوا الى ارض الوطن سالمين.

قوة الإطفاء والإنقاذ البحري الكويتية قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في تأمين (مونديال قطر 2022)

قوة الإطفاء والإنقاذ البحري الكويتية خلال التوجه إلى الدوحة للمشاركة في تأمين (مونديال قطر 2022)