السفير العوضي يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة

السفير العوضي يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة

10 نوفمبر، 2022
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قدم السفير بدر العوضي اليوم الخميس أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.

وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في قصر (باكنغهام) حيث نقل السفير العوضي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وأعرب العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة عن تشرفه بنيل ثقة القيادة السامية وتعيينه سفيرا لدولة الكويت في لندن.

وأكد على تقدير واعتزاز الكويت قيادة وشعبا بالشراكة التاريخية الاستراتيجية العريقة مع المملكة المتحدة والتي يزيد عمرها عن 123 عاما معربا عن تطلعه للانتقال بالمستوى المرموق لهذه لعلاقات الوطيدة إلى آفاق أرحب على الأصعدة كافة.

يذكر أن العوضي أصبح ثامن سفير لدولة الكويت معتمد لدى بلاط (سانت جيمس) وأول سفير عربي يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث بعد اعتلائه العرش.

واحتفاء بهذه المناسبة أقام السفير العوضي حفل استقبال في مقر إقامته حضره عدد من كبار المسؤولين البريطانيين والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية ورؤساء المكاتب.

المصدر
كونا
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10 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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