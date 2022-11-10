معرض (مستقبل الاعلام) المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

افتتاح معرض “مستقبل الإعلام” المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الرياض

10 نوفمبر، 2022
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افتتح وزير الإعلام المكلف السعودي الدكتور ماجد القصبي اليوم الخميس معرض (مستقبل الإعلام) المصاحب لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته ال 22 بالرياض تحت شعار (الإعلام في عالم يتشكل) بمشاركة 30 دولة منها 12 دولة أجنبية.

وشهد المعرض الذي سيختتم فعالياته بعد غد السبت تسجيل أكثر من 15 ألف مشارك وألف إعلامي من مختلف دول العالم و200 شركة إنتاج يمثلون أهم المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.

ويشكل المعرض منصة معرفية وثقافية لتبادل الأفكار والتجارب ومشاركة المعرفة وقصص النجاح الملهمة ونقلها إلى إعلاميي المستقبل من خلال ما يتضمنه من فعاليات مصاحبة وورش وندوات متخصصة في المجال.

جانب من المعرض

من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الإعلام الكويتية ورئيس الوفد الكويتي المشارك في المهرجان الدكتور يوسف السريع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المعرض ‏إن جناح الوزارة يعرض التاريخ الطويل لإذاعة وتلفزيون الكويت من مسلسلات وأعمال درامية وبرامج وكفاءات من العاملين من معدين ومخرجين ومقدمين أخذوا على عاتقهم خدمة الإعلام الكويتي والعمل على تصدره على مستوى المنطقة في ما يخص الشاشة والإذاعة.

وأضاف أن جناح الوزارة الذي يشارك به قطاعا الإذاعة والتلفزيون أقيم على شكل يحاكي الأستديو الإذاعي وكذلك التلفزيوني بما يواكب أحدث التقنيات العالمية.

وفد وزارة الاعلام الكويتية المشارك في معرض (مستقبل الاعلام)

وأشاد السريع “بالمشاركة الرائعة التي يشهدها المعرض ليس فقط على المستوى العربي بل العالمي بوجود شركات عالمية مشاركة في هذا المعرض الأمر الذي يعكس التاريخ العريق للإذاعات والتلفزيونات ‏العربية”.

وأعرب عن الشكر لاتحاد الإذاعات العربية على “هذا العمل الجميل” وللمملكة العربية السعودية على “هذا التنظيم والاستقبال والحفاوة غير المستغربة”.

وزير الاعلام السعودي المكلف يطلع على ما يتضمنه جناح وزارة الاعلام الكويتية في المعرض

وكانت أعمال الدورة ال 22 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون انطلقت في الرياض أمس الأربعاء تحت شعار (الإعلام في عالم يتشكل) بمشاركة وزارة الإعلام الكويتية بقطاعي الإذاعة والتلفزيون.

وزير الاعلام السعودي المكلف خلال زيارته لجناح وزارة الاعلام الكويتية في المعرض
المصدر
كونا
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10 نوفمبر، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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