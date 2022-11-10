طلبات لجان مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء

تشهد جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء عددا من طلبات التحقيق واللجان واستعجال بعض القوانين وطلبين برفع الحصانة عن النائب د.عبيد الوسمي في قضية مرفوعة ضده من الديوان الأميري وأخر عن النائب حامد البذالي في قضية المشاركة في انتخابات فرعية.

وفي ثاني بند من جلسة مجلس الأمة الخاص بالاوراق والرسائل الواردة سينظر المجلس بطلب تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية ولجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر لبحث مشروع إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية.

وفي طلب أخر قدم رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب محمد هايف طلب تكليف اللجنة بالنظر في أبرز الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي ومنها:

التفكك الأسري المخدرات وانتشارها التشبه بالجنس الأخر الواسطة الغش بأنواعه ومنها الغش التجاري والغش في الإختبارات الرشوة

وفي طلب أخر تقدم النواب جنان بوشهري وصالح عاشور واسامة الزيد ومهند الساير وحمدان العازمي بطلب تكليف ديوان المحاسبة دراسة الجوانب الفنية في قرارات رفع الإيقاف عن الشركات التي أوقفت في كارثة الأمطار نوفمبر 2018 .

كما تقدم 14 نائب بطلب استعجال النظر في قانون تعارض المصالح وتعديلاته.

ورفع النائب شعيب المويزري طلبا إلى رئاسة مجلس الأمة يطلب فيها الموافقة على استقالته من لجنة حماية الاموال العامة مبررا الطلب بعدم الجمع بالعضوية في أكثر من لجنة دائمة.

وجاء في طلب لجنة الشؤون الصحية الموافقة على تكليفها بالنظر في عدد من المواضيع منها:

تطوير القطاع التعاوني المساعدات العامة ورفع الدعوم المالية المقدمة لرعاية المسنين وبعض الفئات دور جهاز المسؤولية الطبية اضافة شرائح جديدة في التأمين الصحي “عافية” ملف العلاج بالخارج التأخر في إنشاء المستشفيات في بعض المناطق بحث دور الهيئة العامة للقوى العاملة في سياسة التكويت.

وفي ما يخص اللجنة التعليمية فأنها تقدمت بطلب التحقيق في بعض القضايا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنها سوء الادراة وتصنيف جامعة الكويت والبعثات الخارجية لمنتسبي الجامعة في الماجستير وإحالة بعض اعضاء هيئة التدريس إلى النيابة العامة بسسب إبداء ارائهم