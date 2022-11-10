“الإطفاء” تدشن الزورق “منجد 2” المجهز بمعدات ملاحية متطورة تسهل عمليات البحث والانقاذ البحري

دشنت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس زورق (منجد 2) الذي تم بناؤه في كندا ويبلغ طوله 26 مترا وعرضه 8 أمتار والمجهز بأحدث معدات مكافحة حرائق السفن وبالأجهزة والمعدات الملاحية المتطورة التي تسهل من عمليات البحث والإنقاذ البحري.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن حفل التدشين تم برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح والذي أناب عنه في الحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وذكرت أن تدشين الزورق الجديد يأتي ضمن خطط قوة الاطفاء لتطوير آلياتها ومعداتها وزوارقها للحفاظ على الأمن المجتمعي اضافة الى تعزيز أسطول الإطفاء البحري لتأمين مياه البلاد وجميع الموانئ من خطر الحريق وسرعة الاستجابة للحوادث لحماية الأرواح والممتلكات.

وحضر حفل التدشين نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى محمد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس وعدد من قيادات قوة الاطفاء ووزارة الداخلية.