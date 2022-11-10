محمد الحويلة يقترح ربط تخصيص القسائم والمنشآت الصناعية بنسب للتكويت ورفع نسبته إلى 25% لكل منشأة

أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن ربط تخصيص القسائم الصناعية بنسب التكويت ورفع نسبته إلى 25%.

وقال في مقدمته اقتراحه إن الصناعة ركن أساسي لأي اقتصاد في العالم وتعد القسائم والمنشآت الصناعية مصدر من مصادر دخل الدولة للنهضة الاقتصادية لخلق قطاعات اقتصادية رديفة تقلل من اعتماد الاقتصاد القومي على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، وقد نص القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة في المادة 31 منه على ان على تعيين نسبة من العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية.

وبناء على توجهات الدولة بالتركيز على رعاية الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل لتفعيل مشاركتهم الايجابية في خدمة المجتمع وسعيا في النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي والذي يتطلب تضافر الجهود لمواكبتها عن طريق الاستثمار بالعنصر الوطني بالدرجة الأولى، من اجل تمكين الكويتيين ورفع نسب التكويت في القطاع الصناعي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

ونص الاقتراح على ما يلي:

“ربط تخصيص القسائم الصناعية والمنشآت الصناعية بنسب للتكويت ورفع النسبة المعمول بها حالياً الى 25% لكل منشأة مع ربط تسهيلات للجهات التي تلتزم بهذه النسبة بشأن توظيف العمالة الوطنية لديها.

وفي حال لم يلتزم المبادر بالشروط يتم تطبيق أسعار السوق وإزالة أي دعم كان بالإيجار أو بالدعوم الأخرى مثل الكهرباء والديزل.