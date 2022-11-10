وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب مستقبلا وفدا من مؤسسي وأعضاء فريق (اكسبو 965)

وزير الاعلام يبحث مع فريق “اكسبو 965” القضايا ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الكويتي

10 نوفمبر، 2022
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التقى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس وفدا من مؤسسي وأعضاء فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمشاريع ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الكويتي وتكثيف البرامج الثقافية التي تؤصل لهذا الهدف وتؤكد على الهوية الكويتية اضافة الى بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وفريق (اكسبو 965).

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا مناقشة الوضع القائم للحرف اليدوية في الكويت وطرق تطويرها لتساهم بشكل عملي في رفع مستوى الدخل الفردي والأسري اضافة الى مساهمته الفاعلة في زيادة الناتج الوطني بما يتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وضم وفد فريق (اكسبو 965) كلا من المؤسس والمنسق العام محمد كمال وحسين القطان وأحمد الشرقاوي وخالد الحدب والبروفيسور علي النجاده.

المصدر
كونا
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10 نوفمبر، 2022
0 18 دقيقة واحدة

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