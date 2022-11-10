“الداخلية والدفاع” تستدعي اللجنة الرباعية في الجهات العسكرية لمناقشة توحيد مزايا العاملين بها

عقدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع اجتماعها اليوم لمناقشة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، ومزايا العاملين في الجهات العسكرية الأربع.

وأكد عضو النائب شعيب شعبان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على أهمية قانون المرور والتعديل عليه نتيجة كثرة الحوادث التي تسببت في إزهاق عدد كبير من الأرواح، مشيراً إلى أن القانون كان في الأساس مقدماً من الحكومة في عام 2019.

وبين شعبان أن الكويت تعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد ازدحامات، لافتًا إلى وجود إحصائية صدرت من وزارة الداخلية في شهر اكتوبر من العام الحالي تشير إلى أن حالات الوفاة وصلت الى ٢١ حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية.

وذكر أن اللجنة قررت اللجنة ان تطلب مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشتهم في القانون ومعرفة إيجابيات وسلبيات هذا القانون والتعديل عليه.

ولفت إلى أن القانون قدمت عليه تعديلات بشأن المخالفات الجسيمة وعلى قيمتها، مشدداً على ضرورة معرفة آلية تحرير تلك المخالفات حتى لا يقع الظلم على أحد سواء قائد المركبة أو محرر المخالفة.

ولفت إلى لافتاً إلى أنه بات من الضروري بحث مزايا العاملين العسكريين والمدنيين في الجهات العسكرية الأربع الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء ومنحهم ما يستحقونه نتيجة لجهودهم الوطنية.

وفي موضوع آخر قال عضو اللجنة أنه تمت دعوة اللجنة الرباعية المكونة من الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام لمناقشة أمور العاملين في هذه الجهات الأربع سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ومناقشة مساواتهم في المميزات وتوحيدها بالحد الأعلى.