وزير الدفاع يبحث مع كل من القائم بالأعمال الأمريكي وسفير الإمارات لدى البلاد موضوعات مشتركة

وزير الدفاع يبحث مع كل من القائم بالأعمال الأمريكي وسفير الإمارات لدى البلاد موضوعات مشتركة

بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى البلاد جيمس هولتسنايدر وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر حامد النيادي كل على حدة موضوعات مشتركة والعلاقات الثنائية بين بلديهما ودولة الكويت.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الخميس إنه تم خلال اللقاءين مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر حامد النيادي

وحضر لقاء وزير الدفاع مع القائم بالأعمال الأمريكي كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إدارة الأمريكتين المستشار نواف الأحمد والملحق الدبلوماسي في إدارة الأمريكتين بوزارة الخارجية عبدالعزيز الشواف.