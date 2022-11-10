وزير الداخلية: حريصون على خلق مناطق ترفيهية تدعم المبادرين من الشباب الكويتي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ طلال الخالد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريبا والتي سيتم استغلالها الفترةالمقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.

وشدد الشيخ طلال الخالد على “الأولوية” التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.