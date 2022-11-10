وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد خلال الجولة التفقدية

وزير الداخلية: حريصون على خلق مناطق ترفيهية تدعم المبادرين من الشباب الكويتي

10 نوفمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ طلال الخالد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريبا والتي سيتم استغلالها الفترةالمقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.

وشدد الشيخ طلال الخالد على “الأولوية” التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.

المصدر
كونا
الوسوم
10 نوفمبر، 2022
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الاعلام يبحث مع فريق “اكسبو 965” القضايا ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الكويتي

10 نوفمبر، 2022

وزير الدفاع يبحث مع كل من القائم بالأعمال الأمريكي وسفير الإمارات لدى البلاد موضوعات مشتركة

10 نوفمبر، 2022

سفارة الكويت لدى الدوحة تدعو الكويتيين الراغبين بالسفر إلى قطر لاتباع قوانين الدخول أثناء مونديال كأس العالم المطبقة من 1 الجاري

10 نوفمبر، 2022

سفير فيتنام يثمن دور الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي في العالم

10 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى