العاصمة القطرية الدوحة

سفارة الكويت لدى الدوحة تدعو الكويتيين الراغبين بالسفر إلى قطر لاتباع قوانين الدخول أثناء مونديال كأس العالم المطبقة من 1 الجاري

10 نوفمبر، 2022
0 23 دقيقة واحدة

دعت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى دولة قطر لاتباع قوانين الدخول أثناء فعاليات مونديال كأس العالم والتي بدأ تطبيقها من تاريخ 1 نوفمبر 2022.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن قوانين الدخول هي:

1- الدخول إلى دولة قطر مسموح فقط لمن يحمل بطاقة (هيا) مفعله بالباركود (Hayya).

2- يمنع دخول (المركبات) الكويتية والخليجية عن طريق منفذ أبو سمرة البري دون إذن مسبق بعد دفع الرسوم المستحقة لدخول المركبات خلال المونديال والمعلن عنها في بطاقة هيا (Hayya).

3 – تراعى قراءة التعليمات والإجراءات المتبعة من السلطات القطرية والموجودة على المواقع الرسمية القطرية (موقع وزارة الداخلية القطرية).

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية في حال الاستفسار أو طلب المساعدة: أرقام هواتف الطوارئ لسفارة دولة الكويت في دولة قطر: (97433341200 +) – (97451078337 +) – (97451080921 +) / خط الطوارئ الخاص بالخطوط الجوية الكويتية: (97455513710 +).

المصدر
كونا
الوسوم
10 نوفمبر، 2022
0 23 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الاعلام يبحث مع فريق “اكسبو 965” القضايا ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الكويتي

10 نوفمبر، 2022

وزير الدفاع يبحث مع كل من القائم بالأعمال الأمريكي وسفير الإمارات لدى البلاد موضوعات مشتركة

10 نوفمبر، 2022

وزير الداخلية: حريصون على خلق مناطق ترفيهية تدعم المبادرين من الشباب الكويتي

10 نوفمبر، 2022

سفير فيتنام يثمن دور الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي في العالم

10 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى