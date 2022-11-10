لجنة “المشاريع الكبرى وتطوير الجزر” تزور مشروع تطوير الجزر في جسر جابر بحضور عدد من الوزراء رئيس اللجنة يشيد بجهود الحكومة في دعم المشاريع الترفيهية

لجنة “المشاريع الكبرى وتطوير الجزر” تزور مشروع تطوير الجزر في جسر جابر بحضور عدد من الوزراء

قامت (لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر) البرلمانية بزيارة تفقدية لمشروع تطويرالجزيرتين الجنوبية والشمالية علي جسر جابر الأحمد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير البلدية ووزير النفط.

وأشاد مقرراللجنة النائب مهند الساير في تصريح للصحفيين بجهود الحكومة لتطوير الجزيرة الجنوبية التي تقع علي جسر جابر الأحمد واصفا المشروع بأنه مبادرة طيبة ودليل جدية الحكومة في دعم المشاريع الترفيهية.

وقال الساير إن الزيارة التي قام بها والنائبة د.جنان بوشهرين وعدد من الوزراء، للمشروع جاءت بناء على دعوة من اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مؤكدا أن زيادة المشاريع الترفيهية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة خاصة وأن الكويت في وقتها الحالي تعتبر طاردة بسبب ضعف الجوانب والأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

وأضاف الساير أنه” تمت دعوتنا كوننا أعضاء في لجنة (المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر) البرلمانية”، مشيرا إلى أن إنشاء هذه اللجنة في مجلس الأمة دليل كبير على التوجه البرلماني لتنشيط المشاريع الترفيهية وللقناعة الكاملة باحتياج المواطن الكويتي لمثل هذه المشاريع.

ووصف الساير المشروع بأنه مبادرة جميلة ودليل على جدية الحكومة في دعم هذه المشاريع الموجودة على جسر جابر، مضيفاً أنه سيتم تطوير الجزيرتين الجنوبية والشمالية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأفكار تخدم المجتمع وتشجع المواطنين على الترفيه كما أن اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة سيكون لهم دور وبصمة في هذا المجال.

وعن تطوير جزيرة ونترلاند قال الساير إنه سيتابع هذا المشروع الذي ينتظره الكثيرون لما فيه من خدمه يتم تقديمها للبلد، مؤكدا ضرورة توفير جوانب السلامة في المكان و”إننا ننتظر وصول الأجهزة والمعدات”.