سفير فيتنام يثمن دور الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي في العالم

ثمن سفير جمهورية فيتنام لدى البلاد نجو توان تانغ اليوم الخميس دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم للحد من معاناة الشعوب.

وقال تانغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي إن جهود دولة الكويت في العمل الإنساني محل تقدير كل المنظمات الدولية مشيرا إلى ان الهلال الأحمر الكويتي من الجمعيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي.

ولفت إلى حجم برنامج المشاريع الإنسانية للجمعية في مختلف دول العالم ودور دولة الكويت الريادي في تعزيز ودعم هذه المشاريع مشيرا إلى أهمية التعاون بين الصليب الأحمر الفيتنامي والهلال الأحمر الكويتي في مختلف المجالات الإنسانية.

وذكر أنه بحث مع الحساوي العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين مؤكدا أن بلاده تتمتع بعلاقات متينة مع الكويت تتجلى بالتعاون الوثيق في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

من جانبه رحب الحساوي في تصريح مماثل ل(كونا) بزيارة السفير الفيتنامي إلى مقر الجمعية معبرا عن تطلعه بتعزيز الشراكة مع الصليب الأحمر الفيتنامي بما يصب حول أهداف الجمعية في تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين حول العالم جراء الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات.

وذكر أن الاجتماع تناول بحث المساعدات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي للمنكوبين والمتضررين وأهم أعمال الجمعية وتحركاتها الإنسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة في العديد من دول العالم.