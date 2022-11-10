النائب عبد الله الأنبعي

عبد الله الأنبعي يقترح تخصيص 20% من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة وبأسعار رمزية

10 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلن النائب عبد الله الأنبعي عن تقدمه باقتراح برغبة بتخصيص 20% من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة وبأسعار رمزية تكون في متناول أصحاب هذه المشروعات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظراً لوجوب تمكين المشروعات الصغيرة ولما يتحمله أصحاب المشاريع من أعباء وتكاليف الإعلان والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى استنزاف أرباحهم وتعيق توسع مشاريعهم لذا من الواجب تمكينهم في تخصيص نسبة 20% من إعلانات الشوارع بأسعار رمزية تكون في متناول أصحاب المشروعات الصغيرة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

“تخصيص نسبة 20% للمشروعات الصغيرة من إعلانات الشوارع بأسعار رمزية”.

المصدر
الدستور
الوسوم
10 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سعد الخنفور يقترح على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والأمراض المعدية

10 نوفمبر، 2022

هاني شمس يقترح مساواة موظفي وزارة الداخلية المدنيين بالعسكريين في مكافأة الصفوف الأمامية

10 نوفمبر، 2022

رئيس مجلس الأمة يستقبل وزير الخارجية

10 نوفمبر، 2022

عبيد الوسمي يقترح إشراف القضاء على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية

9 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى