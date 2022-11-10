الجمارك: إعدام 4 أطنان مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بإشراف النيابة العامة وبمشاركة “الجمارك” و”الداخلية” و”الصحة”

من خلال لجنة مشكّلة برئاسة النيابة العامة وعضوية الادارة العامة للجمارك وزارتي الداخلية والصحة، تم إعدام أربعة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتيّهما، والتي تقرر مصادرتها بموجب قرارات وأحكام قضائية نهائية، وذلك يومي 7-9-11-2022.

هذا، وتوجه مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر إلى إدارة الشؤون القانونية والادارات التوثيقية بالجمارك للجهود التي بذلت في هذا الأمر كما شكر أعضاء النيابة العامة التي تولت الإشراف على عملية إعدام تلك المواد المخدرة، والمشاركين من وزارتي الداخلية والصحة للتعاون المشترك والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.