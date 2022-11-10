البلدية تلزم مرتكب المخالفة بإزالة الأنقاض

البلدية تلزم مرتكب المخالفة بإزالة الأنقاض

10 نوفمبر، 2022
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أوضحت بلدية الكويت في ردها على الشكوى التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي من قبل لجنة أهالي خيطان الجنوبي بشأن قيام قائدي 18 نساف بتفريغ حمولة النسافات من أنقاض مخلفات البناء بمنطقة خيطان الجنوبي بأن الأجهزة الرقابية في البلدية قامت على الفور بضبط المقاول المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي قد تصل عقوبتها إلى الإبعاد الإداري بحقه وإلزامه بإزالة ورفع أنقاض البناء محل الشكوى.

وأشارت إلى إنه قد تم صباح اليوم مباشرة الإزالة الفورية لمخلفات البناء وهي عبارة عن أنقاض ودفان.

المصدر
بيان صحفي
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10 نوفمبر، 2022
0 17 أقل من دقيقة

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