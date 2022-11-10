السفارة الإندونيسية تقيم اليوم الثقافي الإندونيسي: جمال مينانغكابو “Minangkabau” بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية

أقامت سفارة جمهورية إندونيسيا في دولة الكويت بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 اليوم الثقافي الإندونيسي بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد استقلال جمهورية إندونيسيا، تحت عنوان “جمال مينانجكاباو” وذلك بحضور ما يقارب 60 مدعوة، من بينهن عدد من السفيرات المعتمدات لدى الكويت وعضوات مجموعة مجموعة المرأة الدولية (IWG) من زوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت وسيدات من الجاليات العربية والاجنبية المقيمات في دولة الكويت بالاضافة الى زوجات موظفي السفارة الإندونيسية.

كما حضر اليوم الثقافي هذا سيدات إندونيسيات يشغلن مناصب مرموقة في إندونيسيا من بينهن السيدة إيما يوهانا ، عضو مجلس الشيوخ الإندونيسي من مقاطعة سومطرة الغربية ، والدكتورة نيتي براسيتياني عضو البرلمان الإندونيسي ، والسيدة سوكما فيوليتا من اللجنة القضائية الإندونيسية.

وألقت السيدة غادة شوقي ، رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير جمهورية مصر العربية ، كلمة شكرت فيها سعادة لينا ماريانا سفيرة جمهورية إندونيسيا على الدعوة الكريمة وأشارت إلى جمال إندونيسيا، ثقافتها المتنوعة ، شعبها المضياف، ومأكولاتها الشهية.

ويشير موضوع الحدث إلى قبيلة Minangkabau ، وهم السكان الأصليون لمرتفعات غرب سومطرة في إندونيسيا.

وقد تم تنظيم اليوم الثقافي بالتعاون مع حكومة مقاطعة سومطرة الغربية لجلب الراقصين الذين يؤدون رقصات مينانجكاباو التقليدية. والرقصات المعروضة هي رقصة Indang ورقصة Pasambahan (عرض).

والى جانب الرقصات أمتعت الأغاني الإندونيسية التقليدية والشعبية الضيفات الحاضرات. كما تم تقديم عرض أزياء تقليدي ، تبعه جميع الضيوف المدعوين للرقص معًا على أغنية تقليدية تسمى “Maumere gemu famire” و “Poco-poco”.

وفي هذه المناسبة ، كانت مجموعة كاملة من المأكولات الإندونيسية حاضرة. كان هناك دجاج ساتيه مع صلصة الفول السوداني ، جدو-غادو (خضروات على البخار ممزوجة بصلصة الفول السوداني) ، مارتاباك (فطيرة إندونيسية) ، وغيرها الكثير.

كان هذا الحدث يهدف بشكل خاص إلى احتضان مساهمة المرأة في المجتمع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز الثقافة والسياحة من خلال الفنون والطهي.

وفي نهاية الحفل قدمت السيدة غادة شوقي للسفيرة لينا ماريانا درعا تذكارية نيابة عن مجموعة المرأة الدولية تقديرًا لتنظيمها هذا اليوم المميز.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر