الدوري الإسباني: سوسييداد يعمّق جراح إشبيلية المنقوص وأتلتيكو يواصل خيباته

عمّق ريال سوسييداد جراح مضيفه إشبيلية المنقوص بفوزه عليه 2-1 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فتقدم إشبيلية بهدف رافا مير (44)، ورد ريال سوسييداد عبر النروجي ألكسندر سورلوث (20)، وبريس منديس (36).

وخاض النادي الأندلسي قرابة 56 دقيقة بتسعة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيش ومدافعه الفرنسي تانغي نيانزو في الدقيقين 28 و34.

واستعاد سوسييداد نغمة الفوز بعد سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (هزيمتان وتعادل)، فتقدم الى المركز الثالث موقتاً مع 26 نقطة، فيما تراجع إشبيلية الذي تلقى خسارته الثالثة في مبارياته الاربع الأخيرة في الدوري للمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وفشل أتلتيكو مدريد في استعادة المركز الثالث من سوسييداد بخسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 1-صفر ليتجمد رصيده عند 24 نقطة ويتراجع للمركز السادس، بفارق الأهداف عن ريال بيتيس الخامس والذي يملك فرصة التقدم للثالث في حال فوزه على ضيفه فالنسيا الخميس في ختام المرحلة.

في المقابل، بات إشبيلية الذي يشرف عليه الارجنتيني خورخي ساومباولي مهدداً بخسارة مركزه عندما يحلّ سلتا فيغو الثامن عشر بنفس عدد النقاط ضيفاً على رايو فايكانو الخميس أيضاً، وقادش التاسع عشر في اليوم ذاته على ريال مدريد الذي تخلى عن الصدارة لصالح غريمه الأبدي برشلونة بخسارته أمام رايو فايكانو 2-3 في المرحلة الماضية.

وتابع أتلتيكو نتائجه السيئة للمباراة الثالثة توالياً بخسارته للمرة الثانية مقابل تعادل في الدوري، ضمن سلسلة من خمس مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الفوز.

وخسر رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني أمام قادش 2-3 في المرحلة 12، قبل أن يتعادلوا أمام اسبانيول برشلونة 1-1 في المرحلة الماضية.

وفي مايوركا، سجل الكوسوفي فيدات موريتشي هدف الفوز بعدما تابع كرة صدها الحارس السلوفيني يان أوبلاك (16)، في حين اعتقد ألفارو موراتا انه عادل الكفة بعد تمريرة في العمق من الأرجنتيني رودريغو دي بول (21)، إلا أن حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم الدولي الاسباني.

وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه على مضيفه إسبانيول 1-صفر.

وسجل حارس إسبانيول الفرنسي بنجامان لوكونت هدف الفوز بعدما حوّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه تمريرة عرضية من مدافع فياريال ألبرتو مورينو (64).

ورفع فريق “الغواصات الصفراء” رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إسبانيول الذي تعرض لخسارته السادسة هذا الموسم عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز ألميريا على ضيفه خيتافي 1-صفر سجله البرازيلي ليو بابتيستاو بضربة رأسية (26).