أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية – الباكستانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أهمية تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية – الباكستانية بما يخدم المصالح المشتركة وحرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة.

وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف بوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وذكرت الأمانة أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك أبرزها استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادلة لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين.

وأضافت أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان وأهمية دفع هذا الملف لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.