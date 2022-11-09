الدوري الإيطالي: ليتشي يحرم أتالانتا من اللحاق بميلان في المركز الثاني

تنفس ليتشي الصعداء وحرم أتالانتا من اللحاق بميلان حامل اللقب إلى المركز الثاني عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وضرب ليتشي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في مدى ثلاث دقائق عبر فيديريكو باسكيروتو (27) وفيديريكو دي فرانشيسكو (29)، قبل أن يقلص الدولي الكولومبي دوفان ساباتا الفارق قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق (40).

وهو الفوز الثاني لليتشي هذا الموسم والأول في مبارياته السبع الأخيرة بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز السادس عشر على حساب سبيتسيا (10 نقاط) المتعادل مع ضيفه أودينيزي 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مُني أتالانتا بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام نابولي المتصدر 1-2 في المرحلة الماضية، والثالثة هذا الموسم وفي مبارياته الأربع الأخيرة بعدما كان تعرض للخسارة الأولى أمام ضيفه لاتسيو صفر-2 في المرحلة الحادية عشرة.

وفشل أتالانتا في استغلال تعثر ميلان الثاني (30 نقطة) أمام مضيفه كريمونيزي صفر-صفر الثلاثاء فتجمد رصيده عند 27 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان الذي قسا على ضيفه بولونيا 6-1.

وبات أتالانتا مهدداً بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز يوفنتوس (25 نقطة) على مضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز الأخير (5 نقاط) الخميس في ختام المرحلة.

إنتر يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد إنتر إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند أربعة متتالية بخسارته أمام يوفنتوس صفر-2 في المرحلة الماضية، عندما أوقف سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية لضيفه بولونيا وألحق به الخسارة السادسة هذا الموسم عندما تغلب عليه 6-1.

وكان بولونيا البادئ بالتسجيل عبر المدافع اليوناني خارالامبوس ليكويانيس (22)، لكن إنتر رد بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها البوسني إدين دجيكو (26) وفيديريكو ديماركو (36) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (42).

وعزز إنتر تقدمه بثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني سجلها ديماركو (48) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (59) والبديل الألماني روبن غوزنس (76).

ولحق رجال المدرب سيموني إينزاغي مؤقتاً بلاتسيو الرابع والذي يختتم المرحلة الخميس بمواجهة ضيفه مونتسا، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 16 نقطة في المركز

وفرّط روما في ثلاث نقاط ثمينة بتعادله مع مضيفه ساسوولو 1-1.

وكان روما في طريقه إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث ولو مؤقتاً من جاره لاتسيو الذي هزمه صفر-1 في المرحلة الماضية، عندما تقدم بهدف لمهاجمه الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 80.

لكن فرحة رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم تدم سوى خمس دقائق حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أندريا بينامونتي (85).

وفض روما شراكة المركز الخامس مؤقتاً مع يوفنتوس بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة مقابل 25 لفريق “السيدة العجوز”، فيما رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وواصل فيورنتينا صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب بصعوبة على ضيفه ساليرنيتانا 2-1.

وحسم فيورنتينا الشوط الأول بهدف مبكر سجله جاكومو بونافنتورا في الدقيقة 15، لكن ساليرنيتانا أدرك التعادل مطلع الثاني بواسطة السنغالي بولاي ديا (55)، قبل أن يخطف الدولي الصربي لوكا يوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 82.

وصعد فيورنتينا الى المركز العاشر برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين أمام ساليرنيتانا الذي تراجع إلى المركز الحادي عشر.

واستغل تورينو خسارة ساليرنيتانا وارتقى الى المركز التاسع بفوزه على ضيفه سمبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما الصربي نيمانيا رادونييتش (29) والكرواتي نيكولا فلاشيتش (59).

في المقابل، مُني سمبدوريا بخسارته العاشرة هذا الموسم فبقي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد ست نقاط.