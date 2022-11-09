بريطانيا تعلن عن تزويد أوكرانيا بألف صاروخ “أرض-جو” إضافي

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء تزويد أوكرانيا بألف صاروخ (أرض – جو) إضافي بهدف مساعداتها على صد الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدف مشآتها الحيوية.

وذكر وزير الدفاع البريطاني بان والاس في تصريح صحفي خلال زيارته مركزا عسكريا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا رفقة أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ أن المساعدات الدفاعية الإضافية تأتي استجابة لدعوة (كييف) لتزويدها بمزيد من الدفاعات الجوية.

وعلى صعيد متصل أكد والاس أن بلاده قامت بتدريب نحو 7400 عسكري أوكراني من ضمنهم 1900 لا يزالون يجرون تدريبات متعددة شارفت على الإنتهاء مضيفا أنه سيتم تزويدهم قبل عودتهم إلى بلادهم بمعدات فردية كالدروع والخوذات وأطقم النوم الخاصة بالبرودة الشديدة.