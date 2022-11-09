أونروا: الكويت بلد صديق وداعم قدم الكثير لحقوق اللاجئين الفلسطينيين

أشادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الأربعاء بالجهود التي تبذلها دولة الكويت في المجال الإنساني مؤكدة أنها قدمت الكثير لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به كبير مسؤولي العلاقات الخارجية والمساعدات في (اونروا) مروان عدوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقاء مع سفير دولة الكويت لدى الاردن عزيز الديحاني.

وقال عدوان إن دولة الكويت قدمت خلال العامين الماضيين تبرعات للوكالة الأممية بقيمة نحو 5ر23 مليون دولار مشيرا إلى أنها تنظر إلى دولة الكويت قيادة وشعبا على أنها بلد صديق وداعم ل(اونروا).

وأوضح انه تلقى عبر اللقاء بالسفير الديحاني رسالة دعم كويتية لجهود الوكالة وسيجرى التشاور لترجمة هذا الدعم بما يخدم أهدافها بتقديم الدعم للاجئين في مناطق عملها في الأقاليم الخمسة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والاردن وسوريا ولبنان.

وأعرب عن شكره وامتنانه لتعاون دولة الكويت مع الوكالة لافتا الى أن “الكويت دولة مانحة وداعم قوي للهيئة الاممية ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين.. قدمت لهم الكثير وتمتاز بعلاقات صداقة مع وكالة اونروا”.

ومن جانبه أعرب السفير الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) عن دعم دولة الكويت لجهود الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتعاون معها من أجل تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وشدد على أن “مواقف دولة الكويت الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني محل فخر واعتزاز لنا جميعا”.

وأكد التزام الكويت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وتأييدها لجميع الجهود الهادفة الى الوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأوضح ان الكويت تدعم جميع الجهود الدولية لحفظ حقوق اللاجئين والنازحين وخصوصا اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من محنتهم عبر برامج اغاثية تقوم بها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأشاد بدور وكالة (اونروا) وبجهودها في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الدول التي تعمل بها.

يذكر ان (أونروا) تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمة (أونروا) تقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة عبر خدمات تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.