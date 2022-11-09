نادي “الطموح” الكويتي لذوي الإعاقة الذهنية يحقق 17 ميدالية ببطولة الألعاب الوطنية للاولمبياد الخاص بمصر

أحرز نادي (الطموح) الرياضي الكويتي لذوي الإعاقات الذهنية 17 ميدالية في بطولة الألعاب الوطنية للاولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبوتشي المقامة في مصر وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري وذلك بواقع 9 ميداليات ذهبية و5 فضية و3 برونزيات.

وقالت رئيسة مجلس إدارة النادي ورئيسة الوفد المشارك في البطولة رحاب بورسلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المستوى الذي قدمه لاعبو الفريق في البطولة تكلل بتحقيق نتائج مبهرة في جميع الفئات المشاركة.

وأضافت بروسلي أن الميداليات هي نتاج جهد وإصرار النادي من رياضيين وفنيين وإداريين مؤكدة أنها تمنح الثقة لتطوير مهارات اللاعبين وتحفيزهم للمشاركة في بطولات قائمة لاسيما في دورة الألعاب العالمية القادمة في برلين صيف 2023.

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من جهته قال ناصر المسباح والد اللاعبة حنين التي حصدت ميداليتين ذهبتين في البطولة في تصريح مماثل ل(كونا) إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لشغف ابنته في هذه الرياضة إلى جانب جهود النادي في تطوير مهاراتها عبر التمارين والتدريبات المكثفة والتي تكللت سابقا بحصولها على المركز الأول في بطولة الإمارات.

وجاءت الميداليات في منافسات ألعاب القوى بحصول حنين المسباح على ميداليتين ذهبيتين فيما حققت كل من مريم وشيخة الهندي ميدالية ذهبية في حين حقق فهد الحساوي ميدالية ذهبية وبرونزية وتمكن ناصر الهاشمي من إحراز ميدالية برونزية وحسن سمير ميدالية فضية فيما حصل عبدالله سالمين وفوزان القصار على ذهبية وبرونزية لكل منهما.

وفي منافسات البوتشي فردي حقق كل من عبدالله هادي وهاجر حامد ميدالية ذهبية فيما حصل كل من مشاعل حازم ودلال العدواني وحسين علي على ميدالية فضية أما زينب الدريع فقد حصلت على ميدالية برونزية في حين نال عبدالله البزاز المركز الرابع.

فريق (الطموح) الكويتي الرياضي معبراً عن فرحته بتحقيق الميداليات