استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال غرب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة (جنين).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الشاب رأفت عيسة (29 عاما) من بلدة (صانور) في (جنين) استشهد بسبب إصابته برصاص قوات الاحتلال.

ومن جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ان طواقمها تسلمت عيسة مصابا في الفخذ وفي وضع صحي حرج ونقلته الى مستشفى حتى أعلنت الصحة استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عيسة بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب (جنين).

وكان فتى يدعى مهدي حشاش (17 عاما) قد استشهد صباح اليوم بعد إصابته بالرصاص خلال تصدي العشرات لقوات الاحتلال والمستوطنين الذين اقتحموا مدينة (نابلس) صباح اليوم لأداء طقوس تلمودية في (قبر يوسف).

وبحسب إحصاءات محلية فإن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي ارتفع الى 144 شهيدا بينهم 50 من مدينة (جنين) فيما يبلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال بشكل عام 177.