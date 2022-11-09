وزير الداخلية: موقفنا ثابت وراسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمـد الصباح على موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية وما تتخذه مـن إجـراءات على كافة الأصعدة للحفاظ على سلامة أراضيها ومواطنيها، مشيرا إلى ان أمن المملكة يشكل واجباً وطنياً لنا تجاه الأشقاء ونسعى دائما لتعزيزه.

ونقل الخالد تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمـد نـواف الاحمد الجابر الصباح (حفظهم الله ورعاهـم) كمـا توجـه معاليـه بعظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الامين ورئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظهما الله ورعاهما ) على احتضان المملكة العربية السعودية الشقيقة للاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة داعيا لها بمزيـد مـن التقدم والازدهـار فـي ظـل مـا تشهده من نهضة في كافة المجالات *. وهنأ معاليه دولة قطر الشقيقة على استضافتها كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) متمنياً لها التوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد بما يعكس ما وصلت إليه دول المجلـس مـن تقـدم ورقي.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الخالد في الاجتماع الدوري التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اختتم أعماله في المملكة العربية السعودية بالرياض. وأضاف ان هذا الاجتماع يعقـد فـي ظـروف إقليمية وعالمية بالغة الحساسية ولابـد مـن دراستها والوقوف على آثارها على بلادنا برؤية واحدة وقرارات موحدة الأمر الذي يتطلب منا استمرار التعاون في مختلف المجالات باعتبار أن أمـن مجلس التعاون كل لا يتجزأ. واستعرض معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة آفة المخدرات وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون شباب ومقدرات الوطـن بـكل شراسة، وهـذا مـا ظـهـر جليـا مـن حجـم الضبطيات التي تصدت لها قطاعات وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة.

مشيراً إلى أن دولة الكويت قد تبنت استراتيجية وطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لإنشاء مصحات عالمية لمعالجة من يقع فريسة لتلك الآفة المدمرة وبسرية تامة. وأكد معاليه على أهمية وجود استراتيجية أمنية خليجية موحدة لمواجهة آثار الإدمان على المخدرات (توعية وعلاجا وتأهيلة) على أن ترتكز على مستهدفين رئيسيين أولهما استكمال وتعزيز التعاون الأمني الخليجي، بالقدر الذي يساعد في بناء حائط صد خليجي في وجه تجار المخدرات سواء من الداخل أو الخارج وثانيهما العمل على تقليل أعداد المتعاطين والمدمنين وزيادة وتكثيف التوعية بخطورة هذه الآفة، مع استمرار التعاون والتكامـل الأمني وتبادل المعلومات بيـن أجهزة الأمن الخليجية والعربية والإقليمية والعالميـة فـي مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

و توجه الخالد ببالغ الشكر والتقدير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيـز بـن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأركان الوزارة للاعداد والتنظيم الجيد لاجتماعنا.

كمـا توجـه بالشكر والتقدير لإخوانـه وكلاء وزارات الداخلية على جهودهـم فـي التحضير لهذا الاجتماع وجميع الأخوة العاملين بالأمانة العامة لما يبذلونه من جهود متميزة لمتابعة اجتماعات المجلس وتنفيذ ما يصدر عنهـا مـن قـرارات، داعيا المولى عز وجل التوفيق لما فيه صالح بلادنا وما تصبو إليـه شعوبنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.