الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

9 نوفمبر، 2022
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أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكدًا إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة للجهاديين في إفريقيا.

وقال خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة “سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الافريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معًا، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا”. وأضاف “ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر”.

المصدر
أ ف ب
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9 نوفمبر، 2022
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