النائب د. عبيد الوسمي

عبيد الوسمي يقترح إعفاء أهالي المطلاع من القيمة الرمزية للأرض

9 نوفمبر، 2022
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أعلن النائب د.عبيد الوسمي عن تقدمه باقتراح برغبة بإعفاء أهالي مدينة المطلاع السكنية من القيمة الرمزية للأرض والمقدرة بمبلغ 3 آلاف دينار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا للعديد من المشاكل التي واجهت أهالي مدينة المطلاع بعد بدء أعمال الحفر في قسائمهم التي أصدروا لها تراخيص البناء حيث وجدوا طبقة صخور قاسية في الحفر العميق التي تسبق وضع الأساسات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحفر والبناء مما يجعل عملية الحفر في هذه المنطقة أعلى قيمة من المشاريع الأخرى.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

“إعفاء أهالي مدينة المطلاع السكنية من القيمة الرمزية للأرض والمقدرة بمبلغ 3 آلاف دينار”.

المصدر
الدستور
الوسوم
9 نوفمبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

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