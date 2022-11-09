“التعليم العالي”: فتح قنوات مباشرة للتواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي اتخاذها خطوات جادة لإبراز دور المكاتب الثقافية وتقوية التواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج عبر فتح قنوات مباشرة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في (تويتر) و(انستغرام).

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إن هذه الخطوات تهدف الى متابعة شؤون أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج والتواصل معهم وتذليل كافة العقبات التي تواجهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم.

وأوضحت السنان أن الحسابات الرسمية للوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي ستقوم باستقبال استفسارات الطلبة المبتعثين بالخارج والرد عليها من خلال الرئيس أو الملحق الثقافي بالمكاتب الثقافية في الدولة التي يدرسون بها.

وأفادت بأن الوزارة ستخصص أسبوعا من كل شهر ابتداء من الأحد المقبل للتعريف بالمكتب الثقافي وتسليط الضوء على المهام الثقافية والمالية والأكاديمية وإبراز أهم الانجازات التي قامت بها المكاتب الثقافية.