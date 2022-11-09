حريق شقة في تركيا

مقتل تسعة سوريين بينهم ثمانية أطفال بحريق في شقتهم في تركيا

9 نوفمبر، 2022
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لقي تسعة سوريين، بينهم ثمانية أطفال، حتفهم ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة بورصة في شمال غرب تركيا، بعد اندلاع حريق في شقتهم، على ما أعلنت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن حاكم بورصة يعقوب كانبولات قوله “هناك تسع جثث في الداخل، ثمانية منها تعود لأطفال”.

وأشار كانبولات إلى أن الضحايا التسع من الجنسية السورية.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، الضحايا هم امرأة وأطفالها الستة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و10 أعوام بالإضافة إلى ولدَي شقيقتها ويبلغان 11 و12 عاما.

أما الوالد الذي كان عائدا إلى منزله وقت اندلاع الحريق بعد حضور جنازة في اسطنبول، فاختنق بالدخان أثناء محاولته إنقاذ أسرته، وفق الاناضول.

وكتب رئيس بلدية المدينة علي نور أكتاش على تويتر أن الحريق الذي اندلع قبل منتصف الليل بقليل، ربما نتج عن موقد حطب كان في الشقة التي سكنتها حديثًا العائلة اللاجئة في تركيا منذ العام 2017.

وتُظهر صور نشرها أكتاش مبنى من ثلاثة طوابق بواجهة سوداء وحوله عناصر إطفاء وإنقاذ.

يعيش 3,7 ملايين لاجئ سوري على الأقل في تركيا وفق الأرقام الرسمية، وصل معظمهم منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

المصدر
أ ف ب
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9 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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