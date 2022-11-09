البلدية: 1597 شكوى تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة خلال شهر أكتوبر الماضي

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة ” 24727732 ” واتساب الشكاوي 1597 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة واتساب الشكاوي قد تلقى 1597 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعه جائلين وسيارات مهمله وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.

وأشارت إلى تلقي 290 شكوى تتعلق بمحافظة الاحمدي ، 270 شكوى لمحافظة الجهراء ، 292 شكوى لمبارك الكبير إلى جانب تلقي 240 شكوى تتعلق بمحافظة الفروانية، 217 شكوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 288 شكوى لمحافظة العاصمة .

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.

وأضافت بأن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوي المتلقات، مؤكدة في هذا الصدد على تحريك آليات ومعدات في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري للعمل على حلها.