صاروخ طراز إيه آي إم - 120سي -8 أمرام

الخارجية الأمريكية توافق على بيع بلجيكا صواريخ “أمرام” المتقدمة

9 نوفمبر، 2022
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أقرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء طلب وزارة الدفاع (بنتاغون) لبيع بلجيكا صواريخ جو – جو متقدمة من طراز “إيه آي إم – 120سي -8 أمرام” متوسطة المدى في صفقة كلفتها 380 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (دسكا) التابعة للبنتاغون في بيان لها أنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بالصفقة التي تشمل صواريخ أمرام ومعداتها.

وشددت على أن صفقة الصواريخ الجديدة ستدعم أساطيل المقاتلات البلجيكية من طرازي إف 16 وإف 35 “لتكون على أهبة الاستعداد القتالي وردع التهديدات الإقليمية”.

ولفتت إلى أن الصفقة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن عضو في منظومة حلف شمال الأطلسي وهو قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا.

المصدر
كونا
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9 نوفمبر، 2022
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