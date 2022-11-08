النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لدى وصوله الى العاصمة السعودية (الرياض)

وزير الداخلية: الاجتماع الـ”39″ لوزراء الداخلية الخليجيين يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية

8 نوفمبر، 2022
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اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ان الاجتماع ال39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الامنية الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء والوفد المرافق له وذلك للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الاربعاء حيث كان في استقباله وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وأعضاء السفارة.

وقال وزير الداخلية ان الاجتماع يأتي في ظل “التحديات الأمنية لمصالحنا الوطنية وفي ظل مرحلة تتسارع فيها الأحداث وتلقي بظلالها على أمن شعوبنا”.

وأعرب عن شكره وتقديره للمملكة ولوزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود على ما بذله من جهد واهتمام للترتيب للاجتماع.

المصدر
كونا
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8 نوفمبر، 2022
0 41 دقيقة واحدة

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