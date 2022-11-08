نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مع سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت

الوزير الشيتان يبحث مع سفيري مصر وفرنسا كلا على حدة قضايا ذات اهتمام مشترك

8 نوفمبر، 2022
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مع سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت وسفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لوفليشر كلا على حدة العلاقات الثنائية اضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان أن الوزير الشيتان بحث اليوم الثلاثاء مع السفير المصري سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن الاعتزاز بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وأعرب الوزير الشيتان كذلك عن تطلعه إلى المزيد من أوجه التعاون المثمر بين الكويت ومصر على مختلف الصعد.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مع سفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لوفليشر

كما أجرى الوزير الشيتان مباحثات مع السفيرة الفرنسية تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبر الشيتان عن الاعتزاز بالمستوى “المتميز” الذي تشهده العلاقات بين البلدين متطلعا إلى مزيد من أوجه التعاون المثمر بينهما.

المصدر
كونا
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8 نوفمبر، 2022
0 19 دقيقة واحدة

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