وزير الداخلية يشرف على ضبط حوالي 10 ملايين حبة من مادة اللاريكا في ميناء الشويخ

أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، وبحضور معالي وزير التجارة السيد مازن سعد الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، على ضبط حوالي (10) ملايين حبة من مادة اللاريكا كانت مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية مبتكرة في حاوية قادمة من جمهورية الصين عبر ميناء الشويخ.

وفي التفاصيل، فقد وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة اللاريكا (حوالي 10 ملايين حبة) في حاوية عبر ميناء الشويخ، وعليه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري الجمركي التابع للإدارة العامة للجمارك لضبط الحاوية.

المضبوطات

وعلى الفور تم تشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب البحث والتحري التابع للإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ لمتابعة التحريات وجميع المعلومات والاستدلالات، وبعد التأكد من المعلومات وتفتيش الحاوية تم العثور على كمية كبيرة من مادة اللاريكا (حوالي 10 ملايين حبة) مخبأة بطريقة سرية مبتكرة داخل شحنة أثاث في حاوية كانت مستوردة من طرف شخصين، فتم القبض عليهما، وبعد مواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بما نسب إليهما، فتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات ترويج المخدرات التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجال الأمن في التصدي لكل محاولات التهريب، داعيا إلى المزيد من اليقظة والانتباه والتصدي بكل حزم لمهربي هذه السموم، مؤكدا على أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية المجتمع وتأمينه لان التصدي لآفة المخدرات أصبح أولوية قصوى تستدعي تكامل وتضافر جهود الجميع.