وزيرا النفط والخارجية الكويتيان يزورا معرض دولة الكويت ضمن فعاليات مؤتمر “COP 27” بشرم الشيخ

وزيرا النفط والخارجية الكويتيان يزورا معرض دولة الكويت ضمن فعاليات مؤتمر “COP 27” بشرم الشيخ

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء بزيارة معرض دولة الكويت المقام ضمن فعاليات مؤتمر قمة قادة العالم للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتم خلال الجولة الالتقاء بالقائمين على هذا المعرض وأعضاء وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر والإشادة بجهودهم.