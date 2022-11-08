السفير ناصر الهين: حريصون على مواصلة التعاون الوثيق مع الآليات الدولية لحقوق الانسان

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على مواصلة التعاون الوثيق القائم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير الارجنتيني فيديريكو فاليخاس بمقر المندوبية الارجنتينية في جنيف حيث استعرض الطرفان التحديات الصعبة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث.

وأكد السفير الهين أن دولة الكويت تشارك بفعالية في كافة أعمال المجلس وأنشطته منذ تأسيسه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس في 15 مارس 2006 علما بأنها كانت من ضمن الأعضاء السبعة وأربعين في المجلس خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014.

وأشار إلى أنه جدد للسفير فاليخاس دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان خاصة في الظروف الراهنة حيث تهدد النزاعات المسلحة كافة الحقوق الأساسية التي وردت في الصكوك والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وأولها الحق بالحياة والعيش بكرامة.

وذكر السفير الهين أن مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على معاناة العديد من الشعوب لاسيما الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أهمية الاستمرار بمناقشة هذه الانتهاكات في البند السابع من جدول الأعمال الذي تقاطع أعماله مجموعة الدول الغربية.

كما اكد الدور المهم الذي يؤديه مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.