الدكتور محمد الرشيدي: 80 بالمئة زيادة نسبة مراجعي الرضاعة الطبيعية بمستشفى الفروانية

قال مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الرشيدي اليوم الثلاثاء إن نسبة مراجعي عيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية شهدت ارتفاعا خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 80 في المئة.

وقال الرشيدي في تصريح للصحفيين على هامش احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية بعنوان (نحن نثقف وندعم كافة النشاطات التي تحفظ وتزيد من نسب الرضاعة الطبيعية في الكويت) إن عيادة الرضاعة الطبيعية في المستشفى استقبلت أكثر من 8 آلاف استشارة ومراجعة خلال الأشهر العشرة الماضية.

ولفت إلى استقبال نحو 1000 استشارة في العام 2019 مضيفا أن عيادة (الرضاعة الطبيعية) تستقبل أكثر من 30 استشارة يوميا ونظرا للإقبال المتزايد يتم حاليا تدريب 4 مستوصفات لافتتاح عيادات للرضاعة الطبيعية.

وأشار إلى افتتاح عيادة استشارات الرضاعة الطبيعية في مركز (عبدالله المبارك) الصحي بعد غد الخميس على أن يعقبها افتتاح عيادات مماثلة في مراكز العارضية والعصيمي والرابية الصحية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جانبها قالت رئيسة قسم الأطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في منطقة الفروانية الصحية الدكتورة ريما الصوان في تصريح مماثل إن دعم الرضاعة الطبيعية لا يقتصر على فعاليات واحتفالات لكنه عمل دوؤب ومستمر من كافة العاملين في هذا المجال.

وأضافت الصوان أن احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية يهدف إلى التعريف بالخدمات التي تقدم للأمهات وحديثي الولادة لتشجيع الرضاعة الطبيعية منذ الحمل وحتى ما بعد الولادة.

وأوضحت أن اليوم التوعوي يهدف أيضا إلى زيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية من اليوم الأول حتى الشهر السادس من الولادة مشددة على ضرورة أن تكون الرضاعة طبيعية خالصة دون أي إضافات واستمرارها بعد الستة أشهر إلى سنتين مع إدخال أغذية تكميلية.

وأكدت ضرورة ترسيخ الاعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية هي التغذية المثالية والأساسية لحديثي الولادة لافتة إلى أهمية دعم الأمهات بمتابعتهن أثناء مكوثهن في المستشفى وتدريبهن على الأساليب السليمة للارضاع.