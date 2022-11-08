5 نواب يقترحون استمرار العمل بمستوصف شمال غرب الصليبيخات على مدار اليوم وخلال العطلات

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بحل لمشكلة الازدحام في مستوصف شمال غرب الصليبيخات الطبي ورفع المعاناة عن المرضى خاصة كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عالية الخالد، وأسامة الشاهين ، وفيصل الكندري ، وعيسى الكندري ، وخليل أبل، باستمرار العمل في مستوصف شمال غرب الصليبيخات الطبي على مدار اليوم و خلال العطلات والراحة الأسبوعية مع تزويده بقسم خاص لأمراض النساء و الولادة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تحقيقاً لتوفير الرعاية الصحية التي أكدها الدستور في المادة (11) منه لكل مواطن و تقريبها للساعين إلى العلاج في المستشفيات و المراكز الطبية.

وفي هذا الصدد يشهد مستوصف شمال الصليبيخات ازدحاما بالمراجعين بصورة تمثل معاناة للمرضى خصوصا كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب أن المستوصف يخدم مناطق عالية الكثافة السكانية وهي ( شمال غرب الصليبيخات – الدوحة و القيروان والصليبيخات وغرناطة) ما يدفع المرضى و مرتادي المستوصف إلى التوجه إلى مركز ثنيان الغانم بالمنطقة ما يزيد الضغط عليه وهذا الازدحام من المراجعين للمستوصف يؤثر سلباً على كفاءة تقديم الخدمات الطبية لقاطني المناطق المشار إليها، خصوصا أن المستوصف يغلق أبوابه بنهاية اليوم فضلاً عن عدم العمل به في العطلة الأسبوعية ، الأمر الذي يتطلب العمل على معالجة أسبابه وتيسير تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهالي هذه المناطق .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

قيام وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تنظيم و تفعيل العمل بمستوصف شمال غرب الصليبيخات الطبي بحيث يستمر العمل به على مدار اليوم وخلال العطلات والراحة الأسبوعية مع تزويده بقسم خاص لأمراض النساء والولادة وما يحتاجه هذا الإجراء وتزويد المستوصف بالكوادر الطبية و المساعدة المتخصصة واللازمة لتشغيله على مدار الساعة وفي العطلة الأسبوعية.