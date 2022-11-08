عبدالوهاب العيسى: تقدمت باقتراح بقانون بضم أصحاب المشاريع متناهية الصغر إلى برنامج دعم العمالة

قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه تقدم باقتراح بقانون بشمول أصحاب المشاريع متناهية الصغر في برنامج دعم العمالة، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه وجه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين حول توجه وخطة الدولة لتوفير أكثر من نصف مليون وظيفة في الـ15 سنة المقبلة وإلى الآن لم ترد إليه إجابة.

وأكد أن تقدم بهذا الاقتراح من باب حرصه التعاون مع الحكومة لحل هذه المشكلة الجوهرية والتي يعاني منها الكثير من الشباب الكويتي الباحثين عن وظائف وفرص لبدء حياتهم التجارية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن عن أنه تمت الإضافة والتعديل على القرار الوزاري الصادر منذ سنوات بأن يشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تمكن الشباب الكويتي من ممارستها وهو في المنزل وتم تنظيم العملية بشكل أكبر.

وتمنى أن يستفيد من قانون المشاريع متناهية الصغر الشباب الكويتي رغم أن القانون به الكثير من العوائق والشوائب وليس به محفزات لتوجههم إلى تلك المشاريع.

واعتبر أن اصحاب المشاريع المتناهية الصغر أصبحوا اليوم المحرك للاقتصاد العالمي والذي يتجه بشكل سريع نحو تمكين هذه الشريحة بان يكون لهم كيان رسمي وقانوني.

وأكد أن كل دول العالم تسعى إلى تقديم المحفزات والتسهيلات لهذه الشريحة الضخمة كي يكون لها نجاح في القطاع التجاري، مبينا أن أكبر وأنجح شركات العالم مثل “غوغل” و”أمازون” واجهوا صعوبات في بداياتهم وهم الآن من كبرى الشركات في العالم والمحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة مساعدة الشباب الكويتي لتأسيس شركاتهم من الكويت ليتمتعوا بتكاليف منخفضة بشكل كبير وفي حال نجاحهم سيعقبها خطوات أخرى ويتحول المشروع إلى مشروع صغير ومتوسط وكبير .

واختتم العيسى تصريحه بالقول إنه وجه بصفته رئيسا للجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية، دعوة إلى عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ هذا القرار للاجتماع الأسبوع المقبل، متمنيا مد يد التعاون من الجميع لتحقيق هذه الخطوة المهمة للشباب الكويتي.