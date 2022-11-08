الجمارك: ضبط وافدين بحوزتهما 434 كبسولة مؤثرات عقلية ونصف كيلو من مادة “القرطوم” المخدر في مطال الكويت T5

استطاع رجال الجمارك في مطار الكويت T5 ضبط وافدين بحوزتهما مايقارب 434 كبسولة مؤثرات عقلية ونحو نصف كيلو من مادة القرطوم المخدرة، وذلك بعد وصولهما إلى البلاد.

وكشف مراقب مطار الجزيرة T5 أن أحد المفتشين الجمركيين بالمطار تمكن من ضبط وافد من إحدى الجنسيات العربية وبحوزته عدد مايقارب (434) كبسولة مؤثرات عقلية، وذلك بعد أن قام المفتش الجمركي بتفتيشه حقائبه، وعثر على تلك الكبسولات مخفاة في حقيبة ملابسه الشخصية.

وأضاف أنه تم ضبط وافد آسيوي كان بحوزته عدد (10) أكياس بلاستيكية بداخلها مادة القرطوم المخدرة، تزن نحو نصف كيلو غرام، كان قد أخفاها بين الملابس.

وقال مراقب مطار الجزيرة T5 إن العمل يسري على قدم وساق، وعلى مدار الساعة بالمطار، وأكد أنه لا تهاون في إجراءات التفتيش، والضبطيات هي خير دليل على تكاتف الجميع في مكافحة المخدرات.

ومن جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك، السيد/ سليمان الفهد، إن نسبة ازدياد عمليات ضبط المهربين في المطارات تدل على فراسة وفطنة المفتشين والمفتشات بالجمارك، شاكراً جميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك، حسب موقع، وحذر كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد.