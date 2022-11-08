عبد الله الأنبعي: ناقشت مع وزير الصحة فتح مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات على مدار 24 ساعة

قال النائب عبدالله الأنبعي إنه اجتمع مع وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم وناقش عددا من الاقتراحات الوطنية تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في حل مشكلة نقص الكوادر الطبية المساندة في وزارة الصحة.

وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه ناقش مع وزير الصحة اقتراحاً برغبة بفتح مستوصفي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات على مدار 24 ساعة لرفع المعاناة عن أهالي المنطقة التي تتميز بالكثافة السكانية العالية وصعوبة الوصول إلى المستوصفات المجاورة .

وأضاف الأنبعي إنه ناقش أيضا الاقتراح برغبة لمعالجة النقص في كوادر الخدمات المساندة في الوزارة وفقا لبرنامج يسمى برنامج الشراكة المرنة يتم بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الصحة.

وبين أن الاقتراح يقضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية العلوم الصحية التابعة لـ (التطبيقي) ، ووزارة الصحة بشأن برنامج للشراكة المرنة الذي يتم من خلاله انتداب أطباء ومتخصصين من وزارة الصحة للتدريس للطلبة في كلية العلوم الصحية لحل مشكلة نقص الكوادر.

وأضاف الأنبعي إنه تقدم بالاقتراح بعد إعداد دراسة ، أوضحت ما تعانيه الكويت والعالم أجمع من ندرة في كوادر التمريض والخدمات الطبية المساندة، خصوصا أن الخدمات الصحية بالبلاد ستكون أمام تحديات كبيرة في ظل إنشاء المستشفيات الجديدة المقبلة ومستشفيات الضمان بالإضافة إلى النقص الموجود في المستشفيات الحالية.