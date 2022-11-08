“التطبيقي” تنظم المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني 14 نوفمبر الحالي

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تنظيم كلية العلوم الصحية للمؤتمر العربي الأول ( للتغذية والنشاط البدني) يومي 14 و15 نوفمبر الحالي تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

وقال عميد كلية العلوم الصحية الدكتور بدر الخلف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات الاكاديمية في مجال التغذية والنشاط البدني لتحسين العادات الغذائية التي تنعكس إيجابا على صحة أفراد المجتمع.

وأضاف الخلف أن الكلية تسعى لتحقيق متطلباتها وتطلعاتها وتنمية وتطوير مقرراتها الدراسية ومؤهلات طلبتها بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل بهدف تقديم أكبر توعية صحية لأفراد المجتمع في مجال التغذية والنشاط البدني.

وأكد أنه سيتم قريبا مراجعة جميع المقررات والمناهج حسب المعايير الدولية الحديثة ما سينعكس إيجابا على كفاءة ومهارة خريجي القسم العلمي وطلبة القسم الذين يمثلون فخرا للكلية وأن يساهم في تحقيق تطلعات الكلية بتوفير كوادر وطنية واعية ومؤهلة للعمل الصحي بكافة جوانبه.