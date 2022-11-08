بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 8ر20 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7496 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر299 مليون سهم عبر 13261 صفقة نقدية بقيمة 7ر66 مليون دينار (نحو 10ر202 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليبلغ مستوى 32ر5534 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 9ر189 مليون سهم عبر 6639 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 3ر59 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر31 نقطة ليبلغ مستوى 48ر8422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 6ر109 مليون سهم عبر 6622 صفقة بقيمة 47 مليون دينار (نحو 4ر142 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 9ر144 مليون سهم عبر 4313 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 2ر51 مليون دولار).

وكانت شركات (آسيا) و(الصفاة) و(جياد) و(فيوتشر كيد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الديرة) و(كميفك) و(حيات كوم) و(تعليمية) الأكثر انخفاضا.