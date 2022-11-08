الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في البلاد اليوم وصباح غد وفرص الهطول تعاود الخميس

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في البلاد اليوم وصباح غد وفرص الهطول تعاود الخميس

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق البلاد اليوم وغدا أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة مصحوبة بنشاط للرياح قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق يرتفع معها موج البحر إلى ست أقدام وتستمر فرص الأمطار حتى صباح غد.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي من اتجاه البحر الأحمر يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية.

وتوقع القراوي أيضا أن تعاود فرص الأمطار اعتبارا من ظهر بعد غد الخميس مرة أخرى بكميات متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة تكون رعدية احيانا مع ارتفاع نسب الرطوبة والفرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض المناطق.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وعبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والإطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.