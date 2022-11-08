السكنية: افتتاح مبنى اللإطفاء “عريفجان” في مدينة صباح الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن افتتاح مركز الإطفاء ( عريفجان ) رقم 2 نموذج 2021 بمشروع مدينة صباح الأحمد يوم الخميس الماضي الموافق 2022/11/03 برعاية وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وبتنظيم القوة العامة للإطفاء بحضور الفريق خالد راكان المكراد ونائب المدير العام لشئون التنفيذ المهندس راشد العنزي ممثلا للمؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان مبنى الاطفاء تم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يعتبر ثاني مبنى اطفاء بمدينة صباح الاحمد وبلغت تكلفة المشروع 1,324,000,000 د.ك على مساحة إجمالية 11,888 م2 حيث يشمل المبنى والساحات الخارجية ويتكون من 4 طوابق ( سرداب، دور أرضي، دور أول، سطح ).

مبنى اللإطفاء “عريفجان” في مدينة صباح الأحمد

كما يحتوي المبنى على مكاتب الإدارة والضباط ومهاجع النوم مع لوازمها من مطابخ وحمامات وصالات استراحات وصالات رياضية وحمام سباحة ومسجد وغرف الخدمات والكهرباء والمولد، وتحيط بالمبنى الساحات الخارجية وبها مواقف السيارات وأحواض الزراعة والأرصفة وبرج التدريب يعلوه برج الاتصالات.

وتأكد المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصها الدائم على تسريع وتيرة تنفيذ البني التحتية بمشاريعها الاسكانية والمباني الخدمية التي تخدم اهالي المشروع توفيرا لسبل الراحة للمواطنين الكرام.