“المباني” و”السكنية” توقعان وثيقة الالتزام لمشروع مدينة صباح الأحمد بـ 26 مليون دينار

أعلنت شركة المباني الكويتية توقيعها وثيقة الالتزام مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة الفرصة الاستثمارية لمشروع مدينة (صباح الأحمد – إس 3) بقيمة 26 مليون دينار كويتي (نحو 7ر78 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن المشروع يتضمن بناء فندق ومجمع تجاري بطابع السوق الكويتي مبينة أن المساحة الإجمالية للمشروع 40121 مترا مربعا وستستغرق عمليات الإنشاء والتطوير ثلاث سنوات بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل المشروع إلى 32 سنة.

وأسست شركة (المباني) عام 1964 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1999 ويبلغ رأسمالها المصرح به 16ر124 مليون دينار (نحو 2ر376 مليون دولار) وتمارس الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها.